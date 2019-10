Tennis, sfida casalinga per il Maglie che ospita il Vela Messina

Domenica 20 ottobre, con inizio alle ore 10, esordio casalingo per il CT Maglie nella seconda giornata del campionato di serie A1 maschile contro il forte CT Vela Messina.

I magliesi, reduci dalla difficile trasferta toscana di Prato conclusasi con un sofferto pareggio e l'esito degli incontri dicono che si sarebbe potuto vincere, si presenteranno con la formazione tipo prevista per queste due giornate: Peter Torebko (309 ATP, 2.1), Francesco Garzelli (2.2), Mattia Bellucci (2.3), Erik Crepaldi (2.3), Giorgio Portaluri (2.4), Mattia Leo (2.5), Daniel Bagnolini (2.5), Alessio Giordano (2.8), Gabriele Frisullo (3.1), Luigi Corrado (3.2), Marco Baglivo (3.3).

Qualche perplessità suscita la condizione fisica di Torebko il quale domenica scorsa, nei momenti decisivi del doppio, ha accusato alcuni piccoli problemi che non dovrebbero comunque condizionare la sua presenza.

Il Vela Messina viene da una netta vittoria sui napoletani del TC Vomero per 6 a 0 che ha galvanizzato l'intero ambiente con l'intenzione di ripetere il successo di domenica scorsa. In formazione, oltre agli affermati Marco Trungelliti (208 ATP, 1.8) e Salvatore Caruso (95 ATP, 1.12) e l'esperto Gianluca Naso (2.1), sono presenti i giovanissimi fratelli Fausto (2.3) e Giorgio Tabacco (2.4) che sono stati protagonisti e vincitori a Maglie del Torneo Internazionale Under12 nel 2014 (Fausto) e 2015 (Giorgio).

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: "Contro il Vela Messina sarà una sfida difficile che ci metterà duramente alla prova e, al tempo stesso, molto interessante in quanto siamo in presenza di una squadra col morale alle stelle per la vittoria di domenica scorsa e con le carte in regola per accedere ai playoff. I nostri ragazzi sicuramente saranno concentrati e determinati al punto giusto e, come domenica a Prato, dove hanno dato una grande prova di carattere, sicuramente saranno all'altezza del compito che li aspetta. Domenica ci aspettiamo di vedere in campo incontri molto tirati e tanto bel tennis considerato il valore tecnico dei giocatori protagonisti e con il ritorno a Maglie dei fratelli messinesi Fausto e Giorgio Tabacco".

La macchina organizzativa del Circolo Tennis Maglie è già a pieni giri per accogliere il numeroso pubblico di appassionati delle grandi occasioni. Anche per quest’anno sono previste agevolazioni con ingresso gratuito per i ragazzi e gli allievi delle scuole tennis accompagnate dai maestri e per i ragazzi sotto i 14 anni accompagnati da un adulto.