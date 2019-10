Reazione da urlo: il Toro "ribalta" il Matera

La Frata "Andrea Pasca" Nardò vince anche nel turno infrasettimanale: sotto di 14 all'intervallo, chiude sul 66-56 contro Matera ed infila la terza vittoria consecutiva.

Mercoledì da incorniciare per la Frata Nardò. Dando seguito ai successi - e alle prestazioni - contro Luiss Roma e Bisceglie, i granata di coach Quarta inchiodano Olimpia Matera sul 66-56 in un match che all'intervallo pareva compromesso. Poi la reazione e i due punti in saccoccia.

1º QUARTO - Pronti via e bomba di Antrops, la penetrazione di Burini vale il 6-5. Dip appoggia sotto canestro e Matera prova una prima fuga, mentre le mani granata sembrano ancora fredde. Coviello scuote il Toro ma gli ospiti chiudono avanti: 12-17.

2º QUARTO - Subito Peroni da tre, ma i quattro punti consecutivi di Antrops segnano il momentaneo -8 granata, che diventa +10 Matera quando l'ex Caserta Dip (top scorer del match con 25 punti) sotto le plance ne piazza a referto altri due. Il Toro ha le polveri bagnate e non trova manovre fluide, gli uomini di coach Origlio allungano con capitan Battaglia che fa 2/2 per il +14: 21-35.

3º QUARTO - La bomba di Azzaro riscalda il Pala "Andrea Pasca", ma Staffieri risponde senza farsi pregare. Sale in cattedra Bjelic con tre triple per il -7, Coviello fa 2/2 per il -5, poi Zampolli in contropiede firma il -3 e Visentin per il -2. Zampolli implacabile dalla lunetta ed è 44-44, poi altra bomba di Staffieri: emozionante terzo quarto, 44-47 a 10' dal termine.

4º QUARTO - Nardò avanti! Zampolli da oltre l'arco per il 48-47. Poi Mancini per il nuovo vantaggio Matera. Tra Toro e biancazzurri è un continuo botta e risposta: un match maschio senza mai eccedere in cattiveria. Super Coviello trascina Nardò al +6. A 2'45" dalla fine Zampolli dalla media ed è +8 Toro: eccellente reazione granata che tira fuori tutta la sua intensità difensiva per oscurare il canestro a Matera. Alla fine è addirittura 66-56. E la festa può iniziare.

Prossimo incontro: sabato alle ore 18:00 in trasferta a Roma per il match contro Stella Azzurra.

Frata "Andrea Pasca" Nardò - Olimpia Matera 66-56

(12-17, 9-17, 23-12, 22-9)

Frata "Andrea Pasca" Nardò: Burini 7, Zampolli 13, Peroni 8, Visentin 4, Coviello 19, Bjelic 9, Azzaro 6, Fiusco 0, Cepic ne, Cappelluti ne, Vaglio ne, Mijatovic ne. Coach: Quarta

Olimpia Matera: Smorto 4, Dip 25, Staffieri 8, Antrops 9, Mancini 5, Buono 2, Battaglia 2, Panzini 0, Antonaci 0, Lopane ne, Centoducati ne. Coach: Origlio