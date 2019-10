Infissi Tecno, dal 1982 un punto di riferimento per gli infissi nel Salento

Gli infissi costituiscono un elemento molto importante di un'abitazione o di un ufficio, perché permettono di ottenere una serie di vantaggi, tra cui l’isolamento termico e acustico, con vantaggi anche economici che non devono essere sottovalutati.

Proprio per questo motivo è importante porre la massima attenzione nella scelta dei serramenti per la propria casa, ma affidarsi ad aziende specializzate, come Infissi Tecno che, grazie all'esperienza decennale che vanta, saprà sempre fornire al cliente la soluzione giusta.

Attiva dal 1982, l’azienda con sede a Corsano, è una delle principali realtà salentine nel mondo degli infissi, sia in PVC che in legno.

Le tipologie di infisso



Esistono diverse tipologie di infisso che si differenziano tra loro in base al materiale con il quale sono stati realizzate.



I serramenti in legno sono la soluzione ideale per coloro che amano rispettare lo stile classico. Il legno, oltre a essere un materiale naturale, vanta il pregio di riuscire a fondersi con qualsiasi tipo di arredamento oltre a donare calore e senso di accoglienza.



Gli infissi in legno hanno un costo più elevato rispetto ad altri ma, in termini di isolamento termico e acustico offrono prestazioni migliori



Gli infissi in PVC sono la soluzione ideale per chi ama i materiali innovativi. I serramenti in PVC sono versatili perché permettono un maggior grado di personalizzazione; questi possono essere colorati a seconda del gusto personale e dello stile dell'abitazione. Il PVC, inoltre, ha una buona resistenza agli urti e agli agenti climatici oltre a offrire un'ottima stabilità termica e dimensionale.

Realizzazioni: porte da interno e da esterno



Le porte da esterno in legno (massiccio o laccato) possono essere realizzate in diverse dimensioni che quindi si adatteranno alla casa dove dovranno essere montate. Per rendere ancora più unica l'abitazione è possibile scegliere tra porte in legno ad una anta, classiche e tradizionali o a due ante, perfette per ingressi di grandi dimensioni (in questo caso le ante possono essere regolari o asimmetriche).



Per dare maggior luce alla zona giorno, inoltre, esiste anche la possibilità di inserire nella porta dei sopraluce su misura, che daranno un aspetto chic ed elegante alla facciata.



Anche per l'interno possono essere scelte delle porte in legno perché l'adattabilità del materiale è tale da rendersi perfetto per arredi classici, moderni o contemporanei.



Le porte in PVC da esterno, grazie alla presenza di vetri doppi e giunture rinforzate, riescono a resistere alle aggressioni esterne come pioggia, vento forte e sole per cui si adattano a essere installate come portoncini in qualsiasi tipo di abitazione. Anche all'interno possono essere montate porte in PVC perché, la leggerezza del materiale consente diversi tipi di utilizzo.



Il PVC per finestre e portefinestre di qualità e personalizzate



Installare delle finestre e/o portefinestre in PVC nella propria abitazione è sempre un'ottima idea. Questi serramenti offrono delle garanzie di sicurezza sotto diversi punti di vista. In primo luogo, essendo realizzate con un materiale finemente lavorato, sono igieniche e, il cloro presente nel polimero del cloruro di vinile, offre sicurezza in caso di incendio; i serramenti così costruiti sono infatti ignifughi.



In secondo luogo, gli infissi in PVC sono dei bassi conduttori termici, questo permette di avere una casa fresca d'estate e calda d'inverno.



L'elevata versatilità del PVC permette di personalizzare ogni singola realizzazione. Il materiale può essere plasmato in forme diverse e colorato con le nuance più adatte alla propria abitazione. Chi ama il legno, ma vuole risparmiare, per esempio, potrà scegliere una persiana in PVC rifinita in maniera tale da sembrare legno.



Gli infissi in PVC non essendo assorbenti, inoltre, permettono di scegliere tonalità diverse per lo stesso serramento (sarà quindi possibile colorare la stessa porta in due modi diversi).



La versatilità degli infissi in PVC si realizza anche negli spazi a disposizione perché, essendo adattabili a qualsiasi situazione, possono essere montati senza il bisogno di effettuare interventi di muratura invasivi.



L'importanza di avere infissi di qualità

Scegliere degli infissi di qualità permette di godere di una serie di vantaggi. Per prima cosa la durata dei serramenti sarà lunga nel tempo e, gli stessi, riusciranno a mantenere il loro aspetto originario. Quest'ultimo punto riguarda soprattutto gli infissi in PVC che non richiedono particolari interventi di manutenzione e si puliscono molto facilmente con un panno umido.

Il comfort abitativo è aumentato grazie alla capacità fonoassorbente e all'isolamento che infissi prestigiosi riescono a conferire. Gli ambienti rimangono caldi in inverno e il calore non viene disperso; la temperatura all'interno dell'abitazione rimane controllata.