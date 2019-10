Niente maxi parcheggio in zona agricola: il Tar dà ragione al Comune di Porto Cesareo

Il progetto era stato bocciato dal Comune e ora il Tar stabilisce un principio valido anche per gli altri Comuni salentini:

Un parcheggio da 300 posti auto in zona agricola non si po' fare: lo ha stabilito il Tar di Lecce dando ragione al Comune di Porto Cesareo difeso dagli avvocati Pietro e Antonio Quinto.

“E’ legittimo il rigetto di una istanza tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio di notevoli dimensioni con percorribilità carrabile motivato con riferimento al fatto che l’area interessata dall’intervento è inclusa nella zona E1 – Agricola Produttiva normale ed è tipizzata dal locale strumento urbanistico quale area rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare” si legge nella sentenza.