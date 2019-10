San Siro, ancora tanto giallorosso. Domenica i tifosi salentini saranno quasi tremila

Il terzo anello verde dello stadio San Siro è destinato, domenica sera, ad assumere forti tinte giallorosse. Prosegue benissimo infatti la prevendita dei tagliandi destinati ai tifosi ospiti di Milan-Lecce, match al quale ci si attende una cornice di circa tremila tifosi salentini.

Attualmente il numero dei biglietti venduti è di circa 2200 unità, numero destinato ad aumentare trovandoci ancora a mercoledì. Ai tanti leccesi presenti nel settore si aggiungeranno poi rappresentanze presenti anche in altri spicchi del Meazza, come soprattutto il secondo e terzo rosso. Come avvenuto con l’Inter, dunque, i supporter del Lecce non faranno mancare il proprio sostegno a Mancosu e compagni.



Fonte: salentosport.net