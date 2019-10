Prometeo, scuola e istituzioni sanitarie insieme per la salute

La cultura del rispetto della salute, del mangiar sano, della sicurezza sul lavoro, della necessità delle coperture vaccinali e della prevenzione delle malattie si può trasmettere con molta più efficacia coinvolgendo le scuole e, quindi, anche le famiglie. Il progetto “Prometeo” ha già otto anni e sta funzionando bene grazie alla collaborazione tra Asl e mondo dell’istruzione e della formazione.

Scuola e Istituzioni sanitarie lavorano insieme su un percorso di promozione della salute: nella nostra regione avviene già da anni. Nella stagione 2018/2019 sono stati coinvolti 90132 alunni. “Prometeo regala il fuoco all’uomo (rubandolo agli dei), permettendo l’evoluzione e il progresso, e noi vogliamo regalare ai ragazzi il fuoco della prevenzione per una crescita culturale importante” - ha spiegato la dottoressa Teresa Alemanno, coordinatrice del G.I.A. del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl/Le. In mattinata si è tenuta la conferenza stampa, all’interno della sala conferenze del Polo Didattico dell’Asl, per comunicare i risultati del progetto e per premiare le scuole partecipanti. La Regione Puglia, già otto anni fa, ha avviato per prima questa collaborazione virtuosa con le scuole, dando vita a un’offerta formativa che copre tutti i settori della promozione della salute (corretti stili di vita, sicurezza sul lavoro, corretta alimentazione, corretto uso di internet e tanto altro). “Prometeo, accendi la salute” è una manifestazione dedicata alla divulgazione del Piano strategico per la promozione della salute nelle scuole e alla presentazione del nuovo catalogo 2019/2020. Gli studenti hanno partecipato attivamente alle proposte progettuali: attività che insegnano le buone prassi e la protezione della salute persino ai bambini dell’asilo. Oggi sono state premiate le scuole che hanno lavorato ai progetti dell’anno scorso. “Lavoriamo in stretta collaborazione con gli operatori scolastici - spiega la dottoressa Alemanno - I dati dell’anno scolastico appena trascorso sono ottimi. Noi insegniamo ad abbattere il rischio di contrarre malattie cercando di migliorare il rapporto dei ragazzi con l’ambiente esterno. Il G.I.A. non è nient’altro che l’espressione di una collaborazione tra istituzioni e scuole per promuovere la salute. Se si vogliono modificare gli stili di vita, non si può far altro che agire partendo dalla scuola. I ragazzi apprendono, crescono e fanno propri quei modelli comportamentali che noi trasmettiamo. Solo con una cultura della salute e della prevenzione si può ottenere il cambiamento”.



Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione ci sono arrivati dopo: solo di recente hanno firmato un protocollo per la promozione della prevenzione a scuola. Nel progetto pugliese sono coinvolte tutte le Asl della Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Agenzia Regionale Sanitaria Puglia, l’Osservatorio Epidemiologico Regionale e, naturalmente, la Regione Puglia. L’alleanza scuola-sanità funziona. “Questa è una formula vincente frutto dell’unione tra due mondi: sanità e scuola - ha spiegato l’assessore Angela Valli - Questo progetto accompagnerà gli studenti in un cammino importante che ha come obiettivo la promozione della salute”.



PIANO STRATEGICO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA SCUOLA