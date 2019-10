Troppe auto in sosta, stop ai lavori. Sfogo di De Matteis: "Poi si lamentano delle strade colabrodo"

L'avviso con il divieto di sosta in via Don Bosco era stato affisso 72 ore prima dell'avvio dei lavori per la bitumazione ma questa mattina c'erano oltre 20 auto parcheggiate.

Troppi cittadini che non rispettano il divieto di sosta e i lavori per il ripristino dell'asfalto non si può fare. Con una foto pubblicata sul suo profilo social l'assessore all'Urbanistica Marco De Matteis testimonia la situazione di via Don Bosco questa mattina all'arrivo dei mezzi che avrebbero dovuto eseguire le bitumazioni.

Oltre 20 auto in divieto di sosta, lavori sospesi – scrive De Matteis - vogliamo ridurre al minimo i disagi,ma senza collaborazione da parte dei cittadini, questo sarà impossibile. I lavori su Via Don Bosco non potranno essere ultimati nei due giorni previsti e a pagare questo ritardo,purtroppo, saranno i cittadini disciplinati”.