Auditorium “Cezzi”, a fine mese i lavori di sistemazione

L’amministrazione di Ernesto Toma ha deciso di utilizzare in questo modo i 90mila euro arrivati dal cosiddetto Decreto Crescita.

Nuova vita per l’auditorium “Cezzi” in piazza Bachelet. La giunta ha dato il via libera al progetto che permette di risolvere le annose problematiche della struttura, utilizzata dall’associazionismo locale e dalla scuola media adiacente, da tempo bisognosa di interventi. I lavori saranno finanziati con i 90mila euro messi a disposizione dal Governo attraverso il cosiddetto “Decreto crescita” e subito utilizzati dall’amministrazione. “Siamo intervenuti tempestivamente -spiega il sindaco Ernesto Toma- affinché gli uffici possano procedere con la massima celerità alla predisposizione di un progetto per modernizzare e mettere in sicurezza l’auditorium nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza. La realizzazione del progetto ci consentirà di sistemare l’auditorium di via Bachelet una volte per tutte, procedendo, per esempio, alla riparazione dei solai, con la conseguente eliminazione dell’antico problema delle infiltrazioni di acqua, intervenire alla sostituzione degli infissi, in modo da conseguire un migliore efficientamento energetico ed, infine, compatibilmente con gli impegni di spesa, realizzare anche l’ammodernamento dell’impianto di riscaldamento”. La cantierizzazione avverrà entro il prossimo 31 ottobre.