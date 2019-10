Ocean Viking a Taranto, Congedo: "Ok accoglienza ma soluzione è blocco navale"

Una delegazione di Fratelli d’Italia è stata presente allo sbarco dei duecento migranti.

“Non è in discussione il dovere alla solidarietà, all'accoglienza e alla cooperazione internazionale”: questo il commento della delegazione di Fratelli d'Italia oggi era presente al porto di Taranto, dove sono sbarcati circa 200 migranti della Ocean Viking, per contrastare “i nuovi orientamenti e le nuove politiche del governo rosso-giallo in materia di immigrazione”.