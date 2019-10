Fiamme all'auto di una donna: l'incendio distrugge anche una seconda vettura

L’incendio questa notte attorno alle 4 con due vetture rimaste danneggiate.

Notte di fuoco a Corigliano d’Otranto, dove in circostanze ancora da chiarire, un incendio è divampato a bordo di una Renault Twingo di una 28enne del posto, in via Pascoli. Il rogo ha colpito anche una Mercedes, parcheggiata nelle vicinanze.