A Lecce un corso gratuito per formare nuovi cuochi: come partecipare

Agenzia Formativa Ulisse in RTS con Meltemi Vacanze e Resort organizza il corso gratuito di formazione professionale "Tecnico di cucina (cuoco)" finanziato dal POR Puglia.



Durata: 600 ore totali di cui 250 ore di stage (anche fuori Regione) presso qualificate imprese e organizzazioni del settore.



Scadenza: ore 13.00 del 31 ottobre 2019.



Beneficiari: n° 20 Giovani in possesso delle seguenti caratteristiche:



abbiano assolto al Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti

fino ai 35 anni d’età non compiuti al momento dell’iscrizione al corso

disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia.



Sede di svolgimento del corso:



Agenzia Formativa Ulisse via Oberdan 13/g, piano 2°, Int. 5 – 73100 Lecce





I dettagli