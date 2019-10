"Da cuore a cuore": le sculture di Carolina Sperti per Fondazione Ant

La mostra sarà visitabile dal 19 al 26 ottobre. Parte del ricavato sarà destinato alle attività gratuite medico-specialistiche per i malati oncologici.



"Da cuore a cuore": un'esposizione delle sculture organizzata da Fondazione Ant Italia. Appuntamento sabato 19 ottobre alle 18.30 per la personale di scultura di Carolina Sperti. La mostra sarà visitabile dal 19 al 26 ottobre a Lecce in via Oberdan 58/60.

Parte del ricavato sarà destinato alle attività gratuite medico-specialistiche a casa dei malati di tumore, e ai progetti di prevenzione oncologica.



Fondazione Ant svolge assistenza oncologica domiciliare gratuita sul territorio di Lecce e provincia. Copre i territori ASL di Lecce Nardò, Campi Salentina, Martano e Galatina. Quattro medici, quattro infermieri e una psicologa sono a disposizione per recarsi direttamente a casa del paziente. Fondazione Ant raccoglie fondi anche per progetti di prevenzione oncologica del melanoma e tiroidea.