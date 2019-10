Sannicola si prepara alla Fiera di San Simone: in piazza gusto e tradizione

Appuntamento il 26 e 27 ottobre.



Torna a Sannicola la "Fiera di San Simone": appuntamento il 26 e 27 ottobre con la cittadina di pronta a trasformarsi nuovamente in una imponente “area pedonale”.



Profumi e sapori invaderanno la piazza centrale in occasione della della Fiera del Gusto: oltre alle numerose aziende salentine e pugliesi con le eccellenze del territorio, saranno presenti, anche quest’anno, le aziende provenienti dalle varie regioni d’Italia (Calabria, Sicilia, Abruzzo, Umbria, ecc.) che esporranno vini, olii, taralli, salumi e formaggi tipici, conserve, prodotti da forno e liquori. Anche in quest’edizione risalto all’Artigianato tipico salentino e immancabile anche l’area destinata all’artigianato del libero ingegno. Come da tradizione, nelle via adiacenti alla piazza centrale, gli stand delle associazioni locali e i caratteristici venditori ambulanti di “Cibo di strada”, scapece, castagne, dolciumi, “cupeta” e tanto altro, per la gioia di grandi e piccini.

Ricco e per tutti i gusti il programma delle due giornate: sabato 26 ottobre, nel pomeriggio, la “Parata della Boccia”, dimostrazione con atleti paralimpici a cura della A.S.D. Bocciofila Sannicolese, seguita dallo spettacolo della Scuola di Ballo “STEP UP” dei maestri Gianni Guagnano e Giusy Rossano. Chiusura di serata con la grande musica e il ritmo travolgente dei “Kardiamundi”.



Domenica 27, in mattinata, la tradizionale "Fiera del Bestiame" in via Mozart e, nel pomeriggio, l’imperdibile appuntamento in Piazza della Repubblica con “Street Chef”, a cura della Pro Loco locale, con la Torta Monumentale realizzata dal pasticcere Marco Andronico con l’aiuto dei volontari dell’ all’Associazione “Gli amici di Anastasia” alla quale andrà il ricavato della vendita della torta. Sempre nel pomeriggio, e sempre a cura della Pro Loco, “Girovagando in Fiera”, viaggio alla scoperta dei monumenti e dei sapori di Sannicola, cui seguirà, fino a sera, il divertimento assicurato dalle “pazze” note della Salento Street Band.

Nelle due giornate, inoltre, dalle 9 alle 20, presso il Frantoio Ipogeo di via Roma 112, sarà visitabile la Mostra di pittura di Daniela Manco.

Lunedì 28 ottobre, alle 18, nella Piazza Mercato della frazione di San Simone, luogo natio della Fiera , avverrà la celebrazione della Messa in onore di San Simone.

Novità assoluta di questa edizione sarà il Baby Pit-Stop, per fare “un cambio…di pannolino e il pieno…di latte” presso l’attività commerciale Birba.