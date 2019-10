Giornalisti internazionali alla scoperta delle bellezze di Alezio

Cinque giorni di visite ed esperienze emozionali per la festa di San Rocco e per immergersi nella magica storia dei Messapi.

Alezio si svela alla stampa internazionale. Giungono da Giappone, Spagna, Venezuela e naturalmente anche dall’Italia, gli otto giornalisti che partecipano al press tour “Alezio da scoprire: dalla Civiltà Messapica alla tradizione festa di San Rocco”, in programma nel comune salentino dal 17 al 21 ottobre 2019. Organizzato dal Comune di Alezio, guidato dal Sindaco Andrea Barone, il press tour (finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”. Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche), ha l’obiettivo di creare un interesse turistico e culturale verso la città di Alezio anche in periodi di “bassa stagione”, vivendo quanto di più tradizionale e autentico ci sia ancora nella comunità come la festa di San Rocco, ma anche conoscere la grande storia dei Messapi. Infatti, si partirà dalle tradizioni e dalle devozioni legate al culto di San Rocco per visitare la Chiesa dell’Addolorata, il Santuario della Madonna della Lizza, il Cimitero Ipogeo, le antiche ville presenti sul territorio aletino, il Museo Civico Messapico insieme alla Necropoli. Grande spazio anche ai laboratori dedicati alla ceramica tradizionale salentina e alla pasta fatta in casa e a tutti i sapori del territorio. Non mancheranno anche alcune visite nei paesi attorno ad Alezio come Parabita con la visita alla Basilica della Madonna della Cultura, a Tuglie per il Museo della Radio e della Civiltà Contadina, a Gallipoli per il Parco Naturale Regionale Punta Pizzo Isola di Sant’Andrea.

"Questa è una grande opportunità per il Comune di Alezio ai fini turistici e promozionali. Il nostro obiettivo strategico – afferma con soddisfazione il sindaco di Alezio, Andrea Barone – è quello di raccontare alla stampa internazionale presente una comunità viva anche nei periodi considerati di “bassa stagione” in cui i riti, le tradizioni e i vari eventi ne scandiscono la quotidianità. Una comunità in cui le bellezze della natura si uniscono a quelle del paesaggio, in cui la tradizione enogastronomica si unisce alla cultura, alla storia e all’architettura. All’Amministrazione Comunale di Alezio il compito e l’onore di accompagnare i giornalisti che giungono nel nostro paese per vivere un percorso emozionale che possa poi essere importante veicolo di comunicazione e promozione per potenziare ancora di più il turismo, allungandone la stagione vacanziera”.

I giornalisti che parteciperanno al press tour sono Paolo Gianfelici per “Terre d’Italia”; Tetsuro Akanegakubo per “Shakai Shimpo Giappone”; Maria del Carmen Del Vando Blaco per il “Wall Street International Magazine”; Carlos Omobono per “Fm Center”; Luciano Valetti per il “IlFattoQuotidiano.it”; Clodetta Marangoni per “Latitudes”; Elvira D’Ippoliti per “Terre d’Europa” e Claudia Cabrini per “Podere Madonnina”.

Giovedì 17 ottobre, alle ore 17.30, presso il Museo Civico Messapico di Alezio, ci sarà la conferenza di benvenuto ai giornalisti presti, alla presenza di: Andrea Barone, Sindaco del Comune di Alezio; Fabiola Margari, Assessore alla Cultura del Comune di Alezio; Mariateresa Perrone, Consigliera con delega al Turismo del Comune di Alezio; Don Antonio Minerba, Parroco di Alezio; Antonio Minerva, Presidente Comitato San Rocco; Cosimo Durante, Presidente GAL Terra d’Arneo; Loredana Capone, Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia. Introduce e modera: Azzurra De Razza, giornalista.