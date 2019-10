Donne e violenza, alla panchina rossa di Metoxè il sostegno di "Doppia difesa"

La fondazione antiviolenza ha dato il proprio sostegno all’iniziativa dell’associazione Metoxè.

L’associazione culturale Metoxè di Sannicola, da sempre in prima linea nella difesa delle Donne, ha inaugurato il 29 maggio scorso la Panchina Rossa Itinerante in Piazza della Repubblica a Sannicola.

La Panchina Rossa è un progetto Nazionale che nasce dagli Stati Generali delle Donne, un progetto preso a cuore dalla Presidente Simona Mosco e dall’intera associazione. “L’idea di rendere la nostra panchina Itinerante, si è rivelata lungimirante. Sempre più comuni, enti, scuole e associazioni ci inviano richieste per ospitare il nostro ‘pezzo di cuore’. Il risultato è che col nostro passaggio vengono installate Panchine Rosse nei punti nevralgici, di aggregazione (come progetto vuole) dei paesi che ci fanno richiesta”.

La Panchina porta il nome di Noemi Durini, la ragazza di Specchia accoltellata e sepolta viva, simbolo di tutte le Donne che purtroppo non ci sono più a causa della mano violenta di un uomo. E di Imma Rizzo, la sua mamma, simbolo di forza e coraggio. Dal giorno dell’inaugurazione anche artisti come Vladimir Luxuria, Bianca Atzei, Mario Venuti hanno inviato video messaggi di supporto alla Panchina.

Tra i riconoscimenti più importanti sicuramente fa capolino quello della Fondazione Doppia Difesa Onlus, le cui fondatrici sono l’Avv. Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker che hanno fatto ricevere il loro messaggio all’associazione. “I simboli sono importanti perché colpiscono la sensibilità e si imprimono nella memoria…”.

“Avere il sostegno di Doppia Difesa è sicuramente per noi una conferma che la strada intrapresa non è sbagliata. Continueremo, nel nostro piccolo a smuovere le coscienze portando il nostro simbolo in tutte le realtà pronte ad accoglierla”.