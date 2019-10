Guida in stato di ebbrezza, violazioni e droga: raffica di controlli in strada

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri di Casarano nei giorni scorsi.

Nel corso delle operazioni sono stati denunciati per evasione due soggetti di Ugento, uno di Racale, uno di Matino, perché assenti dai propri rispettivi domicili all’atto del controllo; per violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro amministrativo e per violazione dei sigilli, due persone di Taviano, perché sorpresi a utilizzare le autovetture di rispettiva proprietà, sebbene sottoposte a sequestro amministrativo.

Per danneggiamento è stato denunciato un 84enne di Ruffano, individuato come della foratura di due pneumatici di un’Alfa Romeo di un uomo di Supersano; per truffa è stato denunciato un 41enne di Copertino, perché con artifici e raggiri aveva convinto un 62enne a corrispondergli la somma di mille euro quale anticipo per un viaggio a Venezia, facendosi al contempo consegnare una collana in oro.

È stato denunciato per “porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere” un 59enne di Ruffano e un 26enne di Taviano, perché sorpresi a portare all’interno delle proprie autovetture rispettivamente una carabina ad aria compressa ad uso sportivo, marca diana mod.27 cal 4,5, e un coltello a serramanico avente lama della lunghezza di 10 cm.

Per omessa custodia di armi, è stato denunciato un 76enne di Melissano, mentre per “violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa familiare ed ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, veniva deferito un 58enne di Taurisano; denunciato per appropriazione indebita un 70enne di Taviano, trovato col portafogli di un 44enne, dimenticato all’interno di un bar.

Denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica tre soggetti trovati con tasso alcolemico superiore al limite consentito, mediante l’utilizzo apparecchio alcoltest.

Sequestrate inoltre a Ugento cinque borse contraffatte che erano state poste in vendita durante la fiera tenuta in occasione della festività cittadina da un soggetto extracomunitario che alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce; ad Alliste, sequestrati 10 grammi di cocaina, occultati all’interno della scatola di derivazione della corrente elettrica, sita nell’atrio condominiale delle palazzine popolari di via Martiri delle Fosse Ardeatine.