Violazioni al regolamento comunale e opere abusive: scattano denunce a Montesano

I controlli a Montesano Salentino hanno portato a cinque denunce.

I carabinieri della Forestale di Tricase, dopo un controllo a Montesano Salentino, hanno denunciato tre persone nelle rispettive qualità di committente, direttore ed esecutore dei lavori, per aver realizzato un muro di recinzione in violazione al regolamento edilizio comunale. Inoltre, sono state denunciati i due comproprietari dell’immobile, per opere edilizie abusive consistenti nella realizzazione di due vani, un porticato e altre opere minori in assenza e difformità di permesso di costruire.