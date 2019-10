Licia Colò e la sua troupe in viaggio tra Roca e Gallipoli

La bellezza del mare e dei borghi salentini continua a stupire. Domenica Licia Colò e la sua troupe hanno viaggiato tra le marine di Melendugno e Gallipoli.

Su Facebook la conduttrice ha voluto raccontare in prima persona la sua avventura nel tacco d'Italia in un video in diretta dalla spiaggia della Purità.

Dal canto suo, il sindaco di Melendugno Marco Potì ha ringraziato la conduttrice con queste parole: "Oggi abbiamo avuto il piacere di accogliere una ospite d’eccezione, una delle più brave narratrici delle meraviglie del mondo, accompagnata da gentili e disponibilissimi amici, felici di mostrare orgogliosi i luoghi e le unicità di Melendugno e le sue marine.

Siamo stati con Licia Coló e la sua troupe in mare, a riprendere e raccontare la bellezza della nostra costa e il fascino immenso della storia, tra le vie del centro storico di Melendugno, a parlar di miele, di terra, di api, della tradizione che cerca di diventare oggi opportunità di sviluppo e prodotto enogastronomico di qualità".