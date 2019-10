Tosap su passi carrai, il Comune vince il primo round in commissione tributaria

La commissione ha respinto uno dei ricorsi avanzati da cittadini contro la richiesta di pagamento della Tosap.

Tosap sui passi carrai: il Comune di Lecce vince il primo round in commissione tributaria. Lo fa sapere il sindaco Carlo Salvemini: “L’Amministrazione Comunale ha vinto in commissione tributaria provinciale il primo ricorso sulla richiesta di pagamento Tosap per i passi carrai.

Dopo mesi di polemiche sulla nostra presunta incapacità tecnica - ribadita in ultimo in commissione controllo qualche giorno addietro con l’annuncio di certa soccombenza del comune - arriva un primo importante riconoscimento della bontà del nostro operato come chiaramente motivato in sentenza”.

“E' corretto l’operato dell’amministrazione comunale di Lecce che ha richiesto il pagamento della tassa senza l’applicazione di sanzioni e interessi” scrive il sindaco citando la sentenza.