"De Gustibus", a Lecce la gastronomia d'asporto con un'occhio al gluten free

Ristorante self-service e gastronomia d'asporto per soddisfare tutti i palati: nasce a Lecce "De Gustibus", il luogo ideale per un pasto veloce in una zona frequentata da studenti e lavoratori.

"De Gustibus" offre una ricca scelta di prodotti gastronomici, con un'ampia vetrina di cibi gluten free, che è possibile anche consumare in loco in una sala accogliente e luminosa.



"De Gustibus" si trova in via Cerrate Casale 54, a Lecce.