Attentato incendiario a Veglie: fiamme distruggono agenzia funebre

Distrutte bare e mezzi della ditta "San Giovanni" già in passato finita nel mirino.



Raid incendiario ai danni di un'agenzia di pompe funebri di Veglie. Le fiamme hanno interessato il deposito della ditta “San Giovanni” distruggendo bare e anche un carro funebre che si trovava all'interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento insieme ai colleghi del comando provinciale che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo stabile. Non si tratta del primo episodio della stessa natura che interessa la stessa agenzia, in passato oggetto di un altro raid incendiario. Accertato il dolo, spetta ora ai carabinieri individuare i responsabili e il movente del devastante incendio. La zona adiacente al deposito è parzialmente videosorvegliata: elementi utili alle indagini potrebberto arrivare dall'analisi dei filmati.