Svolta per la 275, la giunta regionale ha deciso: passerà dal territorio di Specchia

Promossa la soluzione di compromesso per il secondo lotto: in questo modo si eviterà di tagliare in due il territorio tra Lucugnano e Tricase.

La giunta regionale ha scelto. Il secondo lotto della 275 passerà nel territorio di Specchia, vicino alla frazione di Lucugnano. Dopo mesi di discussioni e prese di posizione, dunque la Regione sceglie la soluzione di compromesso, evitando di scegliere se puntare sull’adeguamento della “Cosimina” come proposto da Tricase o sul tracciato ad ovest, apprezzato da tutti i restanti Comuni del Capo di Leuca per il contenimento delle spese e la riduzione nel consumo di suolo. Adesso invece si passerà da Specchia, nonostante il malumore dell’amministrazione insediatasi da pochi mesi, per la mancata concertazione sul nuovo tracciato.