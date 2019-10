Prima categoria, in vetta il duo Seclì e Melendugno

Il Seclì di mister Solidoro batte l’ex capolista Salve con un perentorio 4 a 0 e si prende la vetta del girone C di Prima categoria.

Primo posto raggiunto anche dal Melendugno allenato da Alvaro Petrachi, implacabile in casa contro il Capo di Leuca.

Protagonista del quarto turno il Leverano che batte 3 a 0 lo Zollino e si candida ad un ruolo da protagonista nel torneo.

Si chiude invece con un pareggio di rigore l’attesa sfida tra Tricase e Galatina. Le due formazioni salgono a braccetto a quota 7 punti in classifica.

In coda punti pesanti per il Veglie allenato da Calabrese, la Virtus Lecce di mister Corvaglia vittoriosa in casa contro la Cedas Avio e per il Monteroni che grazie alla punizione di Guido conquista il derby contro Copertino.

4^giornata 1 categoria Gir. C

Atl. Veglie – Latiano 2 a 1

Copertino – Monteroni 0 a 1

Melendugno - Capo di Leuca 1 a 0

Leverano – Zollino 3 a 0

Poggiardo – Soleto 1 a 2

Galatina – Tricase 1 a 1

Salve – Seclì 0 a 4

V.Lecce - Cedas Avio BR 2 a 1

CLASSIFICA

Seclì 10, Melendugno 10; Salve 9, Leverano 9; Galatina 7, Tricase 7; Zollino 6, Cedas Avio BR 6, Capo di Leuca 6, V.Lecce 6, Soleto 6; Monteroni 4, Atl. Veglie 4; Copertino 3; Latiano 0, Poggiardo 0.