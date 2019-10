Promozione, nel girone B trio di squadre in vetta

Trio di squadre in vetta al girone B di Promozione.

Il Matino pareggia in casa contro l’Ostuni e si vede raggiunto al primo posto da Manduria e Racale, quest’ultima vittoriosa nel big match di giornata contro Sava.

Alla formazione di Branà, miglior attacco del torneo, non riesce quindi l’allungo in classifica. Sorprende invece la matricola Manduria di Cosma, primo posto con 14 gol fatti e solo 6 subiti.

Tra le inseguitrici si fanno sotto l’Avetrana sospinta dai gol di Sanyang e il Novoli di mister Epifani. La formazione leccese vince il derby contro Leverano e al momento resta l’unica squadra a non aver subito sconfitte in campionato. Nelle zone tranquille successi importanti anche per Aradeo e Taurisano. In coda, punti pesanti e primo squillo stagionale per il Veglie di mister Tondi che batte in trasferta il Carovigno, ultimo a zero punti in compagnia dell’Uggiano.

6^giornata PROMOZIONE girone B

Avetrana - DC Scorrano 5 - 2

Atl. Aradeo - Toma Maglie 2 - 0

Carovigno – Veglie 2 - 3

Manduria – Uggiano 3 - 1

Novoli – S.F Leverano 2 - 1

Sava – Racale 0 - 1

Taurisano - Brilla Campi 2 - 1

Virtus Matino – Ostuni 2 - 2

Classifica: V.Matino 13, Manduria 13, Racale 13; Sava 12, Novoli 12; Avetrana 10; Aradeo 9, Ostuni 9; B.Campi 8, Taurisano 8; T.Maglie 6, S.F. Leverano 5, Veglie 5; DC Scorrano 4; Uggiano 0, Carovigno 0.