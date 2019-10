Eccellenza, vince in trasferta il Gallipoli

Con la vittoria sull’Ugento il Martina si prende la vetta del campionato.

Il Martina si prende la vetta. La formazione di mister Marasciulo batte l’Ugento nel big match di giornata e sale in solitaria al vertice del torneo di Eccellenza con 14 punti. Con la sconfitta, la prima stagionale, scende invece al quinto posto il team leccese guidato dal tecnico Mimmo Oliva. Del passo falso dell’Ugento ne ha approfittato il terzo composto da Barletta, Corato e Molfetta.

Vince la matricola Deghi, che batte in rimonta e al fotofinish l’ostico San Severo. Una gara nata male, che gli uomini di mister Simone hanno saputo recuperare e ribaltare nella ripresa con le marcature di Tardini e Malerba.

Successo importante in chiave salvezza per il Gallipoli. La giovane squadra di mister Andrea Salvadore, dopo le difficoltà degli ultimi match, torna alla vittoria nella trasferta contro Bisceglie grazie alla marcature di Stifani e Portaccio. Pari e qualche recriminazione invece per l’Otranto. La formazione idruntina, non va oltre lo zero a zero in casa contro il Barletta, ultimo in classifica.

ECCELLENZA - 6^ giornata – domenica ore 15.30

Altamura – Vieste 0 - 1

A. Barletta - V. Trani 2 - 0

Deghi - AT San Severo 2 - 1

Martina – Ugento 3 - 1

Otranto - Barletta 1922 0 - 0

San Marco – Molfetta 3 - 3

Orta Nova – Corato 0 - 1

UC Bisceglie – Gallipoli 1 - 2