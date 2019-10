"Bros" miglior ristorante di Puglia: lo dice l’Espresso

Il locale di Floriano Pellegrino unico in Puglia con 4 cappelli, uno in più rispetto allo scorso anno.

“Il lavoro paga sempre e adesso stiamo raccogliendo i frutti”. Non nasconde l’entusiasmo lo chef Floriano Pellegrino, chef patron di Bros, locale che conduce a Lecce, in piazzetta Santa Chiara, insieme alla compagna Isabella Potì, per il riconoscimento della Guida de L’espresso. La nuova edizione conferma il prestigio del ristorante, portando la valutazione da 3 a 4 cappelli e facendolo diventare l’unico in Puglia ad avere il riconoscimento.

“La nostra religione -conferma Pellegrino- è sempre stata quella di essere preparati, di cercare di superare i nostri limiti. L’anno scorso c’era già molta consapevolezza, adesso abbiamo la conferma di aver lavorato bene”.

Ecco l’elenco pugliese dei locali premiati: