La denuncia di una madre salentina: "Mia figlia 13enne lasciata in strada da Fse"

L’episodio ai danni di una ragazza salentina, lasciata in strada per aver dimenticato il biglietto: monta la rabbia della madre per quanto accaduto.

Non è stata fatta salire su un pullman delle Ferrovie Sud Est, che avrebbe dovuto riportarla a casa dopo la scuola, perché aveva dimenticato il biglietto: è stata così lasciata in strada. È accaduto a una tredicenne salentina, qualche giorno fa, di rientro dopo le lezioni a Casarano. La ragazza ha prontamente contattato telefonicamente la madre per ottenere aiuto col personale del pullman, che, però, non ha voluto neanche parlare con la donna.

Ed è proprio la madre della studentessa, Monia, una signora di Gemini, ad aver raccontato l’episodio (dapprima con un post su Facebook e poi attraverso giornali e radio), non nascondendo rabbia e amarezza: “Mia figlia ha solo tredici anni, quella mattina aveva dimenticato il biglietto. Io ho tentato di parlare col controllore per chiedergli di farla salire e di farle giustamente una multa, ma ho ottenuto come risposta ‘Io non parlo con nessuno’. Non si può lasciare una tredicenne sola, in strada, a quindici chilometri da casa”.

La madre aggiunge di aver scritto due volte all’azienda, la prima volta il giorno dopo, segnalando l’accaduto e chiedendo lumi, e una seconda volta con pec: “Al momento, non ho ricevuto alcuna spiegazione. Mi riservo, qualora non dovessi ottenere una risposta, di sporgere denuncia”.