Showy Boys, mister Corina: "È un gruppo under 13 ben avviato"

Prima settimana di lavoro per il gruppo under 13 maschile della Showy Boys Galatina. A guidare gli allievi bianco-verdi è il tecnico federale Marco Corina, da questa stagione sportiva nello staff degli allenatori della Scuola Volley coordinato dal direttore Gianluca Nuzzo.

“Il gruppo under 13 è molto ben avviato e sin dalle prime lezioni ha espresso una buona predisposizione motoria - spiega mister Corina - i gesti tecnici sono ben impostati dall’ottimo lavoro che gli allievi hanno svolto negli anni precedenti e nell’attività di minivolley”.

Soddisfatto della risposta ottenuta dai suoi nuovi ragazzi in questa fase di avvio del corso, il tecnico bianco-verde concentrerà ora l’attenzione sulle lezioni che andranno a realizzarsi sino al termine del corso.

“Nel programma di questa stagione si lavorerà per consolidare ulteriormente la tecnica dei fondamentali, improntando un lavoro analitico atto a perfezionare e potenziare la tecnica di base già di per sé soddisfacente – aggiunge Marco Corina - di pari passo, l’obiettivo a medio termine sarà quello di inserire nel bagaglio degli allievi alcune nozioni basilari di carattere tattico e gettare le basi per poi arrivare, alla fine della stagione e in concomitanza dell’inizio del campionato di categoria, al consolidamento di meccanismi tecnici e tattici”.