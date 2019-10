Derby di Puglia col Bisceglie, successo della Frata Nardò

Al PalaDolmen la Frata "Andrea Pasca" Nardò è super: 53-63 e nerazzurri al tappeto. Ottima prestazione corale granata, Coviello top scorer con 19 punti.

La Frata "Adrea Pasca" Nardò bissa il successo contro Luiss Roma e da Bisceglie porta a casa il bottino pieno. Al PalaDolmen termina 53-63 col Toro per larghi tratti in controllo del match per due punti meritati che tingono di granata il derby di Puglia.

1º QUARTO - Quando Marini dalla media firma i punti del 4-2, Bisceglie si illude ma poi è solo Toro, che ribalta i nerazzurri e con Coviello dalla lunetta si porta sul 4-16 per una accelerata disarmante. La densità nel pitturato e la forza fisica degli uomini di coach Quarta annichiliscono gli ospiti, chiusi in un angolo e sotto di 14 dopo i primi 10': 9-23.

2º QUARTO - Partenza a rilento del Toro, Bisceglie si rifà sotto con Dri e Cantagalli. Nardò mette a referto solo tre punti in 8', mentre i nerazzurri accorciano sino al -4, poi la bomba di Zampolli e l'appoggio di Bjelic per il 25-34 con cui si torna negli spogliatoi.

3º QUARTO - Bisceglie prova in tutti i modi a rientrare in partita, ma Nardò non concede mai giocate semplici. Burini (11 assist) dirige l'orchestra e la prepotenza di Azzaro e Visentin sotto canestro si fa sentire, intanto Coviello non sbaglia da oltre l'arco, mentre l'ex Drigo piazza il colpo del -3. I padroni di casa rientrano realmente in partita: 42-46.

4º QUARTO - Maresca gela i tifosi neretini accorsi al PalaDolmen: Bisceglie mette il naso avanti di un punto, ma anche questa è un'illusione. Nel momento potenzialmente peggiore, il Toro tira fuori tutte le sue armi: punti, giocate con la testa, difesa intensa ed energia. In scioltezza sino al +10: 53-63.

Prossimi incontri: in rapida successione la Frata Nardò ospiterà Matera al Pala "Andrea Pasca" mercoledì 16 ottobre (ore 20:00) per il turno infrasettimanale, poi subito trasferta a Roma contro Stella Azzurra sabato 19 (ore 18:00).