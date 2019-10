Sbancamento e deturpamento, sigilli a lido di Casalabate: denunciato titolare

I sigilli sono scattati dopo un intervento della Guardia costiera: la struttura sorgeva sulla spiaggia, in un’area di proprietà regionale e comunale, senza titolo edilizio e concessorio.

Sono scattati i sigilli a un lido di Casalabate nei giorni scorsi, dopo un intervento dei militari della Guardia costiera di San Cataldo di Lecce, sotto il coordinamento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto: il sequestro preventivo d’urgenza ha interessato la struttura balneare adibita a chiosco con servizi per attività bar e noleggio ombrelloni della superficie complessiva di 122 mq, realizzata sulla spiaggia in assenza di qualsivoglia titolo edilizio e concessorio e installata per la maggior superficie in zone di proprietà regionale e comunale.

L’area in questione, oggetto dei reati contestati, risulta inoltre interessata dalla presenza di un tratto di cordone dunale, facente parte del complesso sistema naturale presente nella vasta area della zona costiera, costituente una vera e propria bellezza naturale censita e tutelata dai vincoli posti dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia: a seguito di accertamenti, l’area in questione è risultata oggetto di sbancamento e deturpamento.