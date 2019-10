Monteroni volley, riparte il campionato regionale serie D femminile

Ultimi preparativi in casa Monteroni Volley in vista della prima partita del Campionato di Serie D che si giocherà sul parquet di casa del Velodromo sabato prossimo, 19 ottobre, alle ore 19.

Quest’anno la compagine monteronese, guidata da Coach Gloria e da Coach Pati, rappresenta una delle squadre da battere e si presenterà al suo pubblico con nuovi innesti di livello che vanno ad integrare la formazione che ha ben figurato nella scorsa stagione conquistando 17 vittorie su 24 incontri, il terzo posto in classifica e, unica salentina, la finalissima dei Playoff per la promozione in Serie C.

Quest’anno gli sforzi della Società riguarderanno diversi fronti poiché la stessa, oltre ad aver incrementato l’impegno nel settore giovanile, affronterà con le proprie atlete due Campionati Provinciali, di I Divisione e II Divisione e quello Regionale di Serie D, portando sempre più Monteroni alla ribalta della scena della Pallavolo.

“I risultati ottenuti fino ad ora - osserva il Presidente Torsello, - sono stati il frutto dell’ottimo lavoro svolto dalla Società, dallo Staff Tecnico e dalle Atlete, ma un supporto fondamentale è arrivato anche dal meraviglioso pubblico che ha riempito gli spalti del Palazzetto e ci ha seguito con interesse e grandissimo affetto. Per questo motivo anche quest’anno i nostri sostenitori rappresenteranno il nostro valore aggiunto e proprio per questo l’obiettivo principale che ci siamo posti sarà quello di divertirci, divertire ed appassionare, ancor prima di vincere, convinti come siamo che lo sport, al di là di ogni altra cosa, dev’essere capace di suscitare emozioni”.