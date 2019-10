Pulizie nelle scuole, 250 lavoratori rischiano il licenziamento: domani lo sciopero

Sciopero nazionale organizzzto da Cgil. Appalti nelle scuole statali, l’internalizzazione parte il 1° gennaio, ma riguarda solo 11.200 lavoratori su 16.000. In provincia di Lecce accantonati appena 451 posti di lavoro a fronte di 700 addetti

L’internalizzazione per i lavoratori degli appalti nelle scuole statali arriverà, ma non per tutti. È questo il messaggio lanciato dal tavolo ministeriale aperto tra il Ministero dell’Istruzione (Miur) e i sindacati. Ed è un messaggio che a lavoratori e organizzazioni sindacali non basta. Domani, martedì 15 ottobre, i lavoratori ausiliari e addetti alle pulizie nelle scuole statali sciopereranno e manifesteranno a Roma in piazza Montecitorio (dalle ore 10), per ottenere tutti insieme l’assorbimento nell’organico scolastico. Un traguardo agognato per anni, che i sindacati accolgono con favore, pretendendo però che sia raggiungibile per tutti i lavoratori. Oggi invece rischiano di restare a casa quasi 5mila persone. In provincia di Lecce gli addetti sono 700, ma i posti di lavoro accantonati per l’internalizzazione a partire dal 1° gennaio 2020 sono appena 451. A livello regionale a fronte di circa 2.400 lavoratori impiegati, hanno la certezza di rientrare in 1.646.

L’ultima Legge di Stabilità ha individuato per questi lavoratori l’approdo naturale nell’organico scolastico. A pochi mesi dall’internalizzazione, le aziende appaltatrici in tutta Italia hanno già avviato le procedure di licenziamento collettivo. L’operazione di internalizzazione rischia perciò di provocare la perdita di 5mila posti di lavoro.