Zeman: “In Serie A se sei inferiore non giochi. A parte la squadra di Liverani…”

Zdenek Zeman, dalle colonne del ‘Messaggero’, elogia il Lecce di Liverani: “Quale squadra di Serie A è divertente da vedere? Inter-Juventus è stata una bella partita ma io guardo il Liverpool, condivido lo spirito di Klopp. Calcio aggressivo, veloce e di qualità. Loro sì, giocano,le squadre vanno in campo per cambiare il risultato e per vincere. In Premier anche le ultime della classifica ci provano e capita che battano le prime. Qui, se sei inferiore non giochi. A parte il Lecce di Liverani, vediamo se si salverà”.



E poi, tra le altre cose, alcune battute sulla Nazionale: “Bene Mancini, bravo a dare spazio ai giovani anche se qualche convocazione stona. Ma non può fare diversamente, la Juve ha un titolare, l’Inter un paio. Deve, quindi, scendere di livello in campionato chiamando gente meno esperta. I grandi club schierano quasi esclusivamente stranieri. (…) A Palermo feci salire 60 giocatori nel professionismo. Ora ti impongono gli stranieri. Viene privilegiato il business. Io penso sempre alla prima squadra e alla Nazionale. Con la Lazio diedi otto giocatori a Sacchi, e con la Roma ho sempre avuto tanti azzurri…”.