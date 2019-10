Al via a Lecce i corsi di qualifica professionale: borsa di studio da 1000 euro

Addetti agli acquisti, elettricisti e antennisti: sono figure professionali ricercate nel mondo del lavoro ma spesso difficili da reperire. Si tratta di mestieri di riferimento con sicuri sbocchi lavorativi che richiedono un alto grado di specializzazione.



Al via a Lecce due corsi di formazione professionale per la qualifica per Operatore/operatrice per l'approvvigionamento e immagazzinamento della merce e Operatore/operatrice elettrico/a elettronico/a antennista.

I corsi, completamente gratuiti, sono organizzati da FO.R.UM - Formazione Risorse Umane e prevedono il riconoscimento di un'indennità di mille euro agli allievi che sosterranno l'esame finale. Al superamento dell'esame finale verrà rilasciato un attestato di qualifica valido in tutta Europa.

I corsi sono rivolti ai giovani entro i 35 anni, disoccupati, residenti o domiciliati in Puglia e che abbiano assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti.

Gli allievi saranno ammessi al corso previo superamento di una prova di selezione che si terrà il 24 ottobre alle 9 presso la sede di Fo.R.UM. in via S. Nahi, 11 a Lecce.

E' possibile iscriversi al corso scaricando la domanda dal sito e presentandola entro e non oltre le ore 13 del 18 ottobre presso il Front Office Informazioni e Orientamento.



Per ulteriori info: info@forumformazione.it