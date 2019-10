Suv e quad "pirata" sulla spiaggia di Torre Chianca, in campo Guardie Ecologiche e Zoofile

Dopo le numerose segnalazioni sono stati intensificati i controlli sul litorale sabbioso.

Guardie Ecologiche e Zoofile insieme per vigilare contro l'illegalità a Torre Chianca. Dopo la presenza di un suv immortalato mentre spadroneggiava sulla spiaggia in piena area protetta, sono scese in campo anche le Guardie Ecologiche, incaricate dall'Ufficio Parco del Comune di Lecce, e le Guardie Zoofile.

Ieri mattina complice la bella giornata, ancora una volta è stato avvistato sulla spiaggia di Torre Chianca un suv che, alla vista delle Guardie Ecologiche ENDAS e delle Guardie Zoofile Nogra, si è immediatamente dileguato.

Gli illeciti rilevati dalle Guardie non si fermano solo all' avvistamento del suv ma anche alla presenza di numerosi pescatori che, nonostante il divieto, continuano a pescare nel Bacino dell' Idume e di diverse persone che attraversano le spiagge e le dune con i quad.