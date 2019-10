Continua il caldo anomalo: lieve calo termico a metà settimana

Un tanto coriaceo quanto anomalo anticiclone domina gran parte dei settori centro-orientali europei, Salento incluso.

A ovest della Penisola iberica si nota invece una profonda saccatura nord-atlantica: nei prossimi giorni tale saccatura si muoverà verso nord-est, non riuscendo quindi a scalfire il potente anticiclone, ragion per cui il tempo sul Salento continuerà ad essere stabile e ampiamente soleggiato, seppur con una lieve diminuzione delle temperature da metà settimana.L'alta pressione non intende mollare la presa sui mari meridionali italiani, restandone ancorata anche nella seconda parte della settimana. Nei giorni centrali l'aria diventerà meno calda, pur mantenendo temperature superiori alle medie del periodo.