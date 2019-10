"Un mondo disuguale", a Lecce la "Settimana della Sociologia"

Dal 14 al 18 ottobre 2019 la “Settimana della sociologia” con un ciclo di incontri sul tema “Un mondo disuguale. Analisi e proposte per invertire la rotta”.

“Un mondo disuguale. Analisi e proposte per invertire la rotta” è il tema proposto dal Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento per la “Settimana della Sociologia”, che si terrà anche a Lecce da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2019. Si tratta della terza edizione di un’iniziativa a carattere nazionale, promossa dalla Conferenza Nazionale dei Direttori e dei Responsabili delle strutture di area sociologica assieme alle Associazioni Scientifiche dei Sociologi AIS, SiSEC e SISCC, nata con l’obiettivo di “schiudere le porte del laboratorio costituito dal lavoro quotidiano dei tanti docenti e ricercatori impegnati nei vari Atenei italiani, e trametterne l’operato alle comunità locali di riferimento attraverso numerosi eventi rivolti al vasto pubblico, che proprio per questo toccheranno differenti e stimolanti temi di discussione”.

Negli incontri di Lecce, che si apriranno il 14 ottobre alle ore 17.30 nell’aula 2 dell’edificio 6 del complesso Studium2000 (via di Valesio, Lecce) per poi spostarsi in librerie, luoghi di intrattenimento socio-culturale e istituti scolastici, la “disuguaglianza” sarà il tema al centro della discussione e verrà affrontato, a partire dalle sue origini moderne, nelle sue diverse dimensioni: dalle politiche di inclusione all’esigenza di “beni comuni”, dalle diversità territoriali al diritto, dall’impatto sul mondo giovanile alle conseguenze sul lavoro. A relazionare docenti universitari ed esponenti della società civile, dell’associazionismo e delle istituzioni.