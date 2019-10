Call center, presidio di protesta dei lavoratori salentini

Lunedì 14 ottobre iniziativa di Slc, Fistel e Uilcom a sostegno della piattaforma unitaria.

Delocalizzazione, concorrenza sleale sul posto di lavoro, automazione: il settore dei call-center è uno dei più esposti. Sotto i colpi inferti da questi fenomeni, il comparto rischia di perdere migliaia di posti di lavoro in Italia. In provincia di Lecce i dipendenti diretti ed a tempo indeterminato dei tre principali call-center (Call&Call, Comdata, Transcom) sono all’incirca 2.200. Ma contando anche gli occupati in somministrazione e le realtà meno strutturate, si superano le 3.000 unità impiegate (senza calcolare i cosiddetti sottoscalisti).