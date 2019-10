Colpito da un'auto mentre percorre la litoranea: ciclista in codice rosso

L’incidente è avvenuto sulla litoranea Otranto-Santa Cesarea Terme. Il ferito è stato condotto a Tricase.

È stato travolto da un’auto, una Punto, mentre percorreva la litoranea Otranto-Santa Cesarea Terme in sella alla sua bici: sono gravi le condizioni di un ciclista 50enne, finito sull’asfalto dopo l’impatto e rimasto ferito. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo per Porto Badisco.

Sul posto, immediati i soccorsi del 118, che hanno rilevato subito come l’uomo avesse riportato diverse contusioni: dapprima, il viaggio in ambulanza verso l’ospedale era partito come codice giallo, diventato poi codice rosso per le condizioni dell’uomo, apparse man mano più gravi.