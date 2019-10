Successo al debutto in casa per la Sport Mail Lsb Lecce

Vittoria nella gara valida per il secondo turno della regular season.

Successo al debutto in casa per la Spot Mail Lsb Lecce. Nella gara valida per il secondo turno della regular season, Lecce ha battuto 90 a 66 la Fortitudo Trani, al termine di un match che ha visto gli ospiti padroni dei primi due parziali, con Lecce abile a restare in partita e ribaltare il punteggio nel 3 e 4 periodo.

Al via, De Leon è immarcabile e Trani è avanti 2 a 8 dopo 3 minuti. Al 7 minuto il divario cresce 8-18, poi un break di recupero permette ai leccesi di fermare la prima frazione sotto 14 a 21. Nel secondo periodo continua a brillare DeLeon e Trani chiude in vantaggio 36 a 40.

Al rientro dall'intervallo lungo, i ragazzi di Leopizzi si scuotono. Trani è in difficoltà e il team leccese opera il sorpasso, facendo registrare terzo parziale di 28-11. L’ultimo game conferma il trend di gara e Lecce prende il largo nel punteggio con le triple di Laudisa e Colella sino al + 24 finale sugli ospiti.

Prossimo turno per la Spot Mail Lsb Lecce, ancora tra le mura amiche del Palaventura, sabato 19, contro la New Virtus Mesagne.