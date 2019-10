Abbattimento barriere architettoniche e sicurezza del cimitero: approvati i lavori

Approvato il progetto esecutivo con un intervento finanziario di 130mila euro.

Nei giorni scorsi la giunta comunale di Casarano ha approvato il progetto esecutivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza del cimitero comunale. L’intervento è finanziato dai contributi assegnati ai Comuni dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n.34/2019. L’amministrazione ha programmato di usare il contributo assegnato al Comune di Casarano, per un importo di 130.000 euro, per intervenire sul cimitero.