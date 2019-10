Altra domenica "estiva" nel Salento: tempo stabile fino a metà settimana

Ancora un’altra domenica “estiva” quella di oggi nel Salento con cielo in prevalenza sereno, foschie e banchi di nebbia nelle ore più fresche. Temperature in aumento: max 23-28°, min 13-18°. Vento debole da Nord, con sbuffi sulla bassa costa adriatica. Mari poco mossi.

L'anticiclone continuerà a soffocare l'autunno, prolungando la fase di stabilità atmosferica anche nella prima metà della prossima settimana, portando al contempo aria decisamente mite per il periodo.

Il tempo sul Salento non subirà variazioni significative con ampio soleggiamento dall'alba al tramonto disturbato da qualche banco di nuvole di tanto in tanto, specie giovedì; nelle ore serali e notturne foschie e nebbie in agguato.