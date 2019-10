Cani confiscati per maltrattamenti: proprietario minaccia di tagliarsi con un coltello

Gli animali, al momento del sequestro, erano in una situazione di degrado, in gabbie fatiscenti e con cibo in stato di avanzata decomposizione.

Sono stati confiscati cinque cani a un 75enne di Galatone, accusato di maltrattamento di animali: l’operazione e il sequestro da parte delle guardie Zoofile Neritine erano avvenuti nel 2016, ma, a distanza di quasi tre anni il tribunale di Lecce ha disposto la confisca degli stessi e l’immediato spostamento in altro luogo.

A dare esecuzione alla confisca sono state incaricate le Guardie Zoofile Agriambiente di Nardò, coordinate dal dirigente Antonio Russo. Sembrava una normale attività di prelievo di animali ma all’arrivo delle guardie, il proprietario ha iniziato a dare segni di nervosismo: pertanto è stato necessario chiedere l’intervento dei carabinieri di Galatone; all’arrivo dei militari la situazione è degenerata, con l’uomo che ha minacciato di farsi del male con un coltello. Solo dopo alcuni momenti di tensione si è riusciti far desistere l’uomo e a riportarlo alla calma.

I cani erano stati sequestrati per maltrattamento nel 2016 in quanto erano detenuti in gabbie fatiscenti e circondati da una folta sterpaglia; il cibo presente fu trovato in avanzato stato di decomposizione e il luogo pieno di materiali di ogni tipo. Alcuni cani erano legati agli alberi senza riparo dalle intemperie. A distanza di anni la situazione era migliorata di poco: negli ultimi controlli infatti la situazione era ritornata a non essere più accettabile. Durante le fasi di prelievo dei cani, sono stati trovati due nuovi animali sprovvisti di microchip pertanto le Guardie hanno richiesto l’intervento del Servizio Veterinario ASL di Nardò per provvedere all’identificazione degli stessi.