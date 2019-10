Perde il controllo dell’auto e si ribalta in centro: donna in codice rosso

L’incidente nella serata su via Gentile, a Lecce: la conducente condotta in ospedale.

Ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi in centro: momenti di paura poco prima delle 20, in via Gentile, nel quartiere San Lazzaro, a Lecce, dove una donna si è resa protagonista di uno spaventoso incidente. Non è chiara la dinamica del sinistro, ma potrebbe esserci un malore, accusato dalla donna, prima dell’accaduto.

Sul posto, immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasferito la conducente in codice rosso in ospedale. Per i rilievi sono arrivati gli agenti della municipale, mentre per le operazioni di messa in sicurezza c’erano di vigili del fuoco.