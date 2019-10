Perde l’equilibrio e cade dal tetto mentre pratica il parkour, 16enne in Rianimazione

Il ragazzo, in compagnia di altri amici, è scivolato da una decina di metri mentre si allenava a Santa Maria al Bagno.

È caduto mentre praticava il cosiddetto “parkour”, la disciplina acrobatica che prevede il salto da un edificio all’altro, spesso in condizioni pericolose. Per questo motivo un 16enne è stato ricoverato al “Vito Fazzi” in gravi condizioni dopo essere caduto da un edificio a Santa Maria al Bagno.

Il ragazzo era in compagnia di amici, nel tardo pomeriggio di oggi, quando, per effettuare un salto da un tetto ad un altro, ha perso l’equilibrio cadendo da una decina di metri.