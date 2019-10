Fermato dai carabinieri con l'eroina in auto: arrestato 40enne

Dopo il controllo in auto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare.



Era in auto con dei residui di sostanza stupefacente: i militari lo hanno arrestato in flagranza di reato. M.F., 40 anni di Poggiardo, era nella sua vettura quando i carabinieri lo hanno fermato per effettuare un controllo.

In suo possesso hanno trovato tracce di droga, oltre 350 euro in contanti e materiale per il confezionamento di dosi. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 10 grammi di eroina e un bilancino di precisione. Arrestato, il 40enne è stato condotto in carcere.