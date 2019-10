Hotel in Olanda e Germania: si cercano 20 cuochi

Roompot Parks , leader nel settore offerta parchi turismo in Olanda e Germania, cerca 20 cuochi per le sue strutture alberghiere.



Hai esperienza nel profilo richiesto e conosci l'inglese?

Scopri come candidarti con EURES Puglia

Scadenza : 31 Ottobre 2019



PER INFO rivolgersi a:

Bernadette Greco

Consulente EURES -EUROGUIDANCE

Coordinamento CPI Lecce-Ambito Territoriale di Lecce -ARPAL

Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, Regione Puglia

tel 0832-373707

email: b.greco@regione.puglia.it

skype: eures lecce

https://www.facebook.com/EURESPuglia/



La locandina con tutte le informazioni