Sesto turno di Promozione: Matino si gioca la vetta contro Ostuni

Turno casalingo per la capolista Matino nel sesto turno di Promozione. Gli undici di mister Branà sono attesi dalla sfida contro l’Ostuni con l’obiettivo di consolidare la vetta del girone B. Riflettori puntati anche sul big match della sesta giornata che vede opposte l’altra battistrada Sava, ispirata dal fantasista Mignogna, contro il Racale di Pietro Sportillo. Gara dal risultato aperto ad ogni pronostico.

Sfide di rilievo anche in Avetrana – Scorrano e Novoli – Leverano. In coda punti pesanti in palio tra Carovigno e Veglie.

“E’ stato un avvio di stagione positivo – commenta il tecnico della Virtus Matino, Beppe Branà. Il progetto serio e ambizioso, realizzato dalla presidente Cristina Costantino e da tutto lo staff societario e tecnico, sta dando i primi frutti. La squadra è un ottimo mix tra senior e giovani, che stanno meritando sul campo l’attuale primato in classifica”.

Matino, che dopo la sconfitta di Scorrano, è atteso dalla sfida contro l’Ostuni. “Vogliamo ripartire per cancellare il passo falso. Contro il team brindisino sarà gara ostica. I nostri avversari sono forti in fase offensiva e abbiamo massimo rispetto, ma pensiamo a noi stessi, se giochiamo con intensità e grinta possiamo conquistare l’intera posta in palio”. Sul proseguo di stagione mister Branà resta comunque cauto. “L’obiettivo è far bene. Il Matino c’è e darà battaglia, ma per il successo finale è ancora presto fare previsioni. La classifica è corta e 5 o 6 squadre hanno ambizioni di vertice. Aspettiamo dicembre – conclude il tecnico - per valutazioni più attendibili sul torneo, che solo i risultati possono offrire”.





6^giornata PROMOZIONE girone B





Avetrana - DC Scorrano

Atl. Aradeo - Toma Maglie

Carovigno - Veglie

Manduria - Uggiano

Novoli – S.F Leverano

Sava - Racale

Taurisano - Brilla Campi

Virtus Matino – Ostuni





Classifica: V.Matino 12, Sava 12; Racale 10, Manduria 10; Novoli 9; B.Campi 8, Ostuni 8; Avetrana 7; T.Maglie 6, Aradeo 6; Taurisano 5, S.F. Leverano 5; DC Scorano 4; Veglie 2; Uggiano 0, Carovigno 0.