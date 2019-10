Riqualificazione delle strade, via ai lavori in altre 15 vie cittadine

Quasi ultimati i lavori nel primo lotto: rifacimento del manto stradale e segnali.

Continuano i lavori del piano di riqualificazione della viabilità cittadina. Partiti lo scorso 26 settembre, gli interventi per il rifacimento del manto stradale e della segnaletica stradale orizzontale e verticale - inseriti nel I Lotto funzionale del Piano Triennale delle Opere Pubbliche - hanno già interessato 12 delle 15 vie previste in questo primo Lotto.

In particolare, sono già state completate le vie: L. Pasteur, Acquaviva, P. Stomeo, M. Bellisario, Vecchia Cavallino, G. Cavalcanti, via Borromini, via D. Personé, via F. Rigliaco, via S. Mercadante, via P. Cafaro e via T. Di Lampedusa. Nei prossimi giorni saranno completate le vie: Flumendosa, Scrivia, Biferno.