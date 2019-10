Centrodestra:"Dall'assessore Miglietta ironia sprezzante, rispetti il lavoro di ogni parte politica”

Alcuni consiglieri non hanno gradito la frase pronunciata nel corso della riunione della Commissione Urbanistica.



Una frase pronunciata in commissione dall'assessore all'Urbanistica Rita Miglietta ha lasciato l'amaro in bocca ai consiglieri del centrodestra presenti alla discussione che ora chiedono maggiore rispetto da parte degli esponenti del Governo cittadino nei confronti delle forze di minoranza.



“Giovedì scorso, durante i lavori della commissione urbanistica, è stato affrontato il tema del regolamento per l’arredo urbano dello spazio pubblico per le attività stagionali e continuative con dehors – si legge nella nota - chiamata ad intervenire a riguardo, l'assessore alle politiche urbanistiche Rita Miglietta ha ricordato come quel documento fu frutto del lavoro di tutti i consiglieri dell'epoca. Un lavoro portato avanti da tutte le parti politiche, quindi, e da tutte ratificato. L’assessore, però, ha concluso il suo intervento sottolineando come, in quel lavoro di squadra, “persino la minoranza ha dato un contributo intelligente.”